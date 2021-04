Vacinação segunda dose da Coronavac Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 15:17 | Atualizado 25/04/2021 15:21

Volta Redonda - A Secretaria de Saúde (SMS) de Volta Redonda recebeu 1.140 doses da vacina Coronavac, na manhã deste domingo, dia 25. De acordo com a SMS, este número é insuficiente para atender todas as segundas doses agendadas.

Mas, mesmo assim, retomará nesta segunda-feira, dia 26, a aplicação da segunda dose para idosos com 75 anos ou mais que aguardam a segunda dose. A vacinação ocorrerá em dois locais: Colégio Municipal João XXIII, no bairro Retiro e no Acesso Branco Estádio da Cidadania, bairro Aterrado.



As pessoas com mais de 75 anos, que aguardam a segunda dose, devem levar o cartão de vacinação com a primeira dose, comprovante de residência e CPF.



Ainda segundo a SMS, após a vacinação deste grupo, uma avaliação será feita e caso ainda tenha doses de Coronavac, a SMS irá disponibilizar para as pessoas abaixo de 75 anos, a partir de terça feira, dia 27, ou aguardar nova remessa.



A SMS alerta também que não serão aplicadas, nestes dois locais, a 1ª dose de vacinas. O atendimento é exclusivo para a segunda dose da Vacina Coronavac.