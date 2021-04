Policiais do 28º Batalhão recuperam carga de cigarros roubada Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 08:37 | Atualizado 28/04/2021 08:39

Volta Redonda - Policiais militares recuperaram uma carga de cigarros, que havia sido roubada, na tarde desta terça-feira, dia 27, em Volta Redonda. De acordo com as informações da PM, homens em um corsa branco e uma moto preta interceptaram e roubaram uma carga da empresa de cigarros, no bairro Aero Clube.

Durante a fuga, eles resolveram passar pela Avenida Sávio Gama, próximo ao 28° Batalhão de Polícia Militar. As guarnições policiais foram avisadas do roubo e efetuaram o cerco na rotatória em frente ao Batalhão da PM.



Segundo os agentes, o homem que conduzia o veículo pulou do mesmo em movimento e correu em direção à Rua Terezinha onde foi capturado quando tentava pular o muro de uma residência. O carro sem direção colidiu contra um poste.

Ainda segundo a PM, dentro do veículo, estava toda a carga roubada, sendo 5.232 maços de cigarros de diferentes marcas e 6 pacotes de fumo para cigarro. O carro e a carga recuperada foram levados para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.

