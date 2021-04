Prefeito se reúne com contadores em Volta Redonda Divulgação - Secom/PMVR

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 10:55

Volta Redonda - Com a intenção de reforçar a importância da entrega da Declaração Anual do Índice de Participação dos Municípios (Declan-IPM) referente ao ano de 2020, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, se reuniu em seu gabinete com contadores da cidade. A reunião aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 27.

Pelo documento, o Estado do Rio de Janeiro coleta informações econômicas das empresas que atuam no município e calcula o valor a ser repassado de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

“É um momento de dificuldades financeiras no município e as parcerias e colaborações são fundamentais para seguirmos recuperando nossa cidade. A prefeitura tem dialogado com todas as instituições para fazermos o melhor para Volta Redonda”, afirmou o prefeito Neto.

Durante a reunião, foram citadas ações realizadas pela administração municipal para desburocratizar os processos internos e gerar economia para os contribuintes, além de facilitar o trabalho dos contadores. De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Erick Higino, que também esteve presente na reunião, esse diálogo com os contadores é muito importante.

“Como a maior fonte de arrecadação dos municípios é o repasse do ICMS, e com as queda dos valores acontecendo progressivamente, achamos que era importante fazer essa aproximação com os contadores. Com o apoio deles e de outras instituições e frentes que podem nos ajudar, vamos buscar parcerias”, disse.

O presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Volta Redonda (Aescon), Leandro Cunha Glória, comentou que o poder público tem se mostrado muito próximo dos contadores e dos empresários, no sentido de proporcionar com que novas empresas surjam, novos processos sejam desburocratizados.



“A resposta é muito favorável, porque os contadores, através de seus clientes, entregando a Declan, fazem com que o dinheiro venha para Volta Redonda. Quanto mais rápido o município arrecada, melhor é a situação financeira”, acrescentou Leandro.



A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, também participou do encontro e aproveitou para reforçar a importância da participação dos empresários na “Campanha Leão Amigo da Criança e do Adolescente 2021 – Mostre que seu Leão tem Coração!”.



Os empresários podem destinar até 1% de seu imposto de renda devido até o último dia útil do ano (calendário fiscal), e ampliar a captação de recursos do Fundo Municipal para Infância e Adolescência (Finad), que financia projetos sociais para este público.



Declan pode ser entregue até dia 17 de maio

Os empresários de Volta Redonda têm até o próximo dia 17 de maio para entregar a Declan-IPM referente ao ano de 2020. A declaração retificadora poderá ser entregue até o dia 24 de maio. A Declan-IPM é feita no site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) www.fazenda.rj.gov.br/declan e deve ser preenchida exclusivamente pelo programa gerador.

O empresário que não apresentar a Declan-IPM ou entregar após o prazo estabelecido, bem como apresentar com dados incorretos ou omissão de informações, estará sujeito às penalidades previstas em lei estadual.

