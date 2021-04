Policiais do 28º batalhão salvam bebê de colo que estava engasgada Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 19:31

Volta Redonda - No início da tarde desta quinta, dia 28, três policiais militares salvaram um bebê de colo, em Volta Redonda. A mãe da criança passava perto do 28º Batalhão de Polícia Militar, no bairro Niterói, e pediu ajuda, pois sua filha de três meses estava engasgada e não conseguia respirar.

O cabo Cordeiro pegou a criança no colo e com a ajuda dos Sargentos Xavier e Altemar iniciaram a manobra de Heimlich, uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia.

Publicidade

Após o procedimento, o bebê foi levado até uma unidade de saúde particular, mas segundo os agentes, no caminho, foi possível notar que a criança tinha voltado a respirar, porém ainda com dificuldades.

De acordo com os PMs, depois do atendimento médico, a criança já respirava normalmente e ficou em observação.



“Vocês nos salvaram serei eternamente grata”, declarou a mãe da criança.