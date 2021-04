Prefeitura e NAC realizam campanha para arrecadação de alimentos em Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 11:44

Volta Redonda - Com o objetivo de ultrapassar as dez toneladas de alimentos doados até o próximo dia 16 de maio, a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e o NAC (Núcleo de Ação Comunitária) de Volta Redonda realizam a campanha solidária “Grande Corrente do Bem”.

O encontro para lançamento da campanha aconteceu na quarta-feira, dia 21, no auditório da prefeitura e contou com a participação de representantes de instituições assistenciais do município e de conselhos municipais.

Publicidade

De acordo com o secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda, Munir Francisco, a campanha vai agregar a outras ações elaboradas pelo poder público para garantir assistência às famílias carentes do município.

“A pandemia da covid-19 aumentou o número de famílias que precisam de ajuda para suprir necessidades básicas, como alimentação, e cabe ao poder público desenvolver e apoiar estratégias para garantir esta ajuda”, afirmou.

Publicidade

Munir Francisco ainda lembrou que, em abril, a prefeitura fez uma parceria com academias de ginástica que deram desconto nas mensalidades para os alunos que doassem alimentos.

“Todo material arrecadado é direcionado ao Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional), que é responsável pela logística da distribuição para as entidades cadastradas”, explicou Munir, lembrando que o conselho também vai ajudar na operacionalização da campanha proposta pelo NAC.

Publicidade

O presidente do NAC, Anderson Oliveira, acredita que esta campanha será um marco na reestruturação da instituição, que completa 50 anos em 2022.

“O NAC presta assistência jurídica, contábil, além de treinamento e apoio na organização de projetos às entidades cadastradas para que possam arrecadar recursos para trabalhar”, falou, lembrando que a gerência de grandes eventos beneficentes como a “Feira da Primavera”, também em apoio às entidades, é uma de suas funções.

Publicidade

“A campanha solidária ‘Grande Corrente do Bem’ tem como objetivo arrecadar, no mínimo, dez toneladas de alimentos até o próximo dia 16 de maio, domingo, quando haverá um drive thru, das 9h às 15h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, para recolher as doações. Até lá, vamos contar com as entidades participantes, associação de moradores, instituições religiosas; Aciap Associação Comercial, Industrial e Agropastoril) e CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas); entre outras para ajudar na divulgação e arrecadação das doações”, contou Anderson.

Segundo a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Kátia Silvério, todo alimento arrecadado será distribuído pelo Comsea às entidades cadastradas nos conselhos municipais de assistência e também no NAC.

Publicidade

“Para isto, todas as entidades deverão passar informações sobre suas demandas para as instituições a que estão ligadas e o Comsea fará o cruzamento de dados para que a campanha alcance o maior número possível de famílias”, explicou.