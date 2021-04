Volta Redonda abriu novas vagas para médicos que atuem como clínicos gerais Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 07:30

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda abriu nova contratação para médicos generalistas (clínico geral) para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da Família (UBSF). Para carga horária de 40 horas, o salário é de R$ 12 mil. Já para 30 horas, a prefeitura oferece R$ 9 mil.

estado emergencial da pandemia, a prefeitura poderá contratar os médicos de forma imediata, após análise dos currículos, que deverão ser encaminhados para o e-mail: De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, ainda há possibilidade de adicional de 20% por qualificação e desempenho. Devido ao, a prefeitura poderá contratar os médicos de forma imediata, após análise dos currículos, que deverão ser encaminhados para o e-mail: [email protected]

Os profissionais irão atuar em todas as frentes de atendimento, inclusive em casos suspeitos de covid-19 de forma presencial, sendo que nesses casos há atualmente atendimento remoto através de teleconsultas.

Volta Redonda conta com 46 Unidades de Saúde, sendo que 17 foram direcionadas para atender pacientes com suspeita do novo coronavírus. Nestes locais, o cidadão recebe orientações, além de poder fazer a coleta de material para testagem e diagnóstico rápido da doença.