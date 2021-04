OAB-VR discute com Câmara Municipal projeto de vacinação para covid-19 em portadores de deficiência Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 15:43

Volta Redonda - Proposta para incluir portadores de deficiência entre os grupos com prioridade de vacinação contra covid-19 foi apresentada pelo presidente da OAB-VR (Ordem dos Advogados do Brasil), de Volta Redonda, o advogado Rodrygo Monteiro e o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da entidade, o também advogado, Rodolfo Levenhagen.

O assunto foi discutido em reunião com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, na tarde desta quinta-feira, dia 29.

“O direito a vacinação contra covid-19 já está assegurado para portadores de síndrome de down, mas queremos ampliar a imunização a todas pessoas com deficiência, assegurando plena efetivação dos direitos à vida e a saúde das pessoas com deficiência”, enfatizou o presidente da entidade.

No encontro os advogados e presidente da Câmara conversaram ainda sobre a importância do Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelecido pela Lei Federal 13.146/2015.

O presidente da Câmara Municipal garantiu aos representantes da OAB que irá discutir o assunto diretamente com o prefeito, Antônio Francisco Neto e afirmou ainda que a minuta do projeto já seguiu para o presidente da Comissão de Portadores de Necessidades Especiais da Câmara, o vereador Pastor whashigton.

"Essa proposta é de extrema importância para garantir o direito a vida das pessoas e vamos encaminhá-la para que se torne realidade e atenda a essa parcela da população que precisa de cuidados", disse o parlamentar.