Publicado 30/04/2021 23:19

Volta Redonda - Policiais militares apreenderam uma grande quantidade de drogas na Rua Nilo Peçanha, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda, nesta sexta-feira, dia 30.

Os agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar foram ao endereço que segundo uma denúncia seria usado para guardar entorpecentes. Ainda de acordo com as informações recebidas pela PM, o gerente do tráfico do bairro estaria no local para distribuir a droga.

A ação policial resultou na prisão de dois suspeitos, além da apreensão de: 160 trouxinhas de maconha, 782 pinos de cocaína, rádio transmissor, 05 celulares e dois mil pinos vazios. O registro da ocorrência foi feito na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.