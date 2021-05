Visitas devem ser previamente agendadas no site: agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br Divulgação

Zoológico Municipal de Volta Redonda reabre nesta terça-feira, dia 04, com número reduzido de visitantes: 300 pessoas por período, manhã e à tarde, conforme decreto municipal com medidas de prevenção à covid-19. Para visitar o local é necessário fazer o agendamento pelo site: Volta Redonda - O, conforme decreto municipal com medidas de prevenção à covid-19. Para visitar o local é necessário fazer o agendamento pelo site: https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br

O Zoológico estava fechado em virtude do decreto municipal 16.640, porém com a atualização do novo decreto 16.659 das medidas de prevenção e segurança à doença, o espaço poderá ser visitado no horário das 08h às 11h30 e de 13h às 16h30.

Já as visitas ao Recinto de Imersão estão temporariamente suspensas em decorrência do período reprodutivo dos animais, como explica o coordenador do Zoológico Municipal, biólogo Jadiel Teixeira.

“Nesse momento os animais se tornam mais reclusos, necessitando de mais silêncio e tranquilidade, sendo até grave, qualquer forma de interferência desta condição. Após o nascimento e desenvolvimento primário dos filhotes, a visitação será retomada”, disse.

Além do uso obrigatório de máscara durante toda a permanência no Zoo, os usuários antes de entrar no Zoológico Municipal terão a aferição da temperatura constatada. Será disponibilizado álcool em gel em totens para higienização das mãos, além de lavatórios com água e sabão.

De acordo com o coordenador Jadiel, os estabelecimentos comerciais, na área alimentícia, também oferecem álcool em gel para os clientes. Um efetivo da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) estará no Zoológico orientando os visitantes para o uso da máscara durante as visitações.

O Zoológico Municipal de Volta Redonda funciona de terça-feira a domingo de 8h às 11h30 e de 13h às 16h30.