Médico é encontrado morto dentro de UPA em Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 15:08

Volta Redonda - Um médico, de 43 anos, foi encontrado morto dentro do banheiro da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Volta Grande, em Volta Redonda. O caso ocorreu nesta manhã de domingo, dia 02.



A Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) para verificar a ocorrência e chegando ao local encontrou a vítima com uma seringa aplicada ao pulso. Segundo a PM, ampolas de Fentalina estavam ao redor do corpo do médico.

A perícia compareceu na unidade e o corpo foi removido para o IML, em Três Poços. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda e o caso segue para investigação.