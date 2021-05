Agentes da força-tarefa atuaram na dispersão de aglomerações, entre elas em um pagode realizado em via pública, no Belmonte Divulgação

Volta Redonda - A força-tarefa divulgou o balanço da operação realizada durante o final de semana para garantir o cumprimento das normas de prevenção e combate à covid-19 em Volta Redonda. Além de orientar os proprietários de estabelecimentos comerciais sobre regras previstas no decreto municipal, os agentes atuaram na dispersão de aglomerações.



No domingo, dia 02, a força-tarefa encerrou um pagode realizado na Avenida Grande Oriente, no Bairro Belmonte. Um estande de vendas foi interditado no bairro São Luís, no sábado, dia 1º, devido à falta de licença e por funcionar fora do horário permitido pelo Decreto Municipal. A autuação ocorreu através da Ouvidoria da Prefeitura. Já na sexta-feira, dia 30, a fiscalização dispersou uma aglomeração na praça do bairro Jardim Ponte Alta.

Segundo o relatório, as equipes percorreram 16 bairros: São Luís, Dom Bosco, São Lucas, Belmonte, Jardim Ponte Alta, Aterrado, São Geraldo, Centro, Vila Americana, Colina, Volta Grande, Monte Castelo, Jardim Amália, Vila Santa Cecília, Retiro e Santa Rita do Zarur. As principais ocorrências registradas pelos agentes foram a falta de licença para ocupação de logradouro público com mesas e cadeiras; conforme determina o Código Administrativo Municipal. : São Luís, Dom Bosco, São Lucas, Belmonte, Jardim Ponte Alta, Aterrado, São Geraldo, Centro, Vila Americana, Colina, Volta Grande, Monte Castelo, Jardim Amália, Vila Santa Cecília, Retiro e Santa Rita do Zarur. As principais ocorrências registradas pelos agentes foram a falta de licença para ocupação de logradouro público com mesas e cadeiras; conforme determina o Código Administrativo Municipal.

A força-tarefa é formada pela Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Vigilância Sanitária, Guarda Municipal (GMVR), e que conta com apoio da Polícia Militar (PM) e do Corpo de Bombeiros.