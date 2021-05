Vacinação contra covid-19 em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 14:59

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda irá vacinar pessoas de 60 e 61 anos contra covid-19, na terça e quarta-feira, dias 04 e 05. A vacinação será no sistema drive-thru, na Ilha São João, das 08h30 às 16h.

Segundo a SMS, a imunização será apenas para primeira dose da vacina AstraZeneca (Oxford). A Secretaria de Saúde recomenda ainda, que preferencialmente, as mulheres procurem a vacinação nesta terça e os homens na quarta-feira.

Publicidade

As Unidades de Saúde (UBS e UBSF), exceto dos bairros: 249, Siderlândia, São João, Volta Grande e Vila Mury, vão manter a vacinação nesses dias no mesmo horário para as pessoas que não têm carro.

Todos devem apresentar no ato da vacinação um documento de identidade, ou cartão do SUS, e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente. Idosos acima de 60 anos, que ainda não tenham se vacinado, devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima ou à Ilha São João para fazer a vacinação.

Publicidade

Segunda dose Astrazeneca



Nesta terça e quarta-feira, dias 04 e 05, as segundas doses da vacina AstraZeneca (Oxford) estão disponíveis para os vacinados com a primeira dose nos dias 09/02/2021 e 10/02/21, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 16h, exceto nos polos de atendimento à covid dos bairros: 249, São João, Siderlândia, Volta Grande e Vila Mury.



A SMS informou que para as segundas doses as pessoas devem apresentar o cartão de vacinação covid-19, CPF e o comprovante de residência (nominal), obrigatoriamente.