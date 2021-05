Novo decreto em Volta Redonda Divulgação

Publicado 03/05/2021 19:44

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto assinou um novo decreto que altera as regras de funcionamento dos estabelecimentos sociais e comerciais na cidade. O decreto N° 16.661 entrou em vigor nesta segunda-feira, dia 03.

Segundo o documento, o comércio varejista em geral poderá funcionar de segunda a sexta-feira, das 09h às 19h e aos sábados, das 09h às 13h.

Já os Shoppings Centers, o horário de funcionamento poderá ser das 09h às 22h. As lojas dos centros comerciais podem funcionar das 09h às 19h, com observação aos devidos protocolos de segurança e distanciamento social, em especial quanto a permanência de pessoas nos balcões.

O novo decreto foi editado no mesmo dia em que o presidente da Câmara de Dirigentes lojistas de Volta Redonda (CDL), Gilson de Castro, e o vice, Leonardo Almeida, estiveram pela manhã na prefeitura para solicitar ao prefeito Neto, o retorno do horário normal do comércio nesta semana que antecede o Dia da Mães. De acordo com Gilson, “esta é a melhor data do primeiro semestre para o comércio em vendas, e a segunda do ano, não só para os lojistas, como também para os comerciários, que ganham comissão”.