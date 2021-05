2ª dose CoronaVac Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 07:00

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que iniciou nesta segunda-feira, dia 03, a aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac para idosos acima de 73 anos, que já tinham recebido a primeira dose antes de 03/04/2021.

Ainda de acordo com a SMS, no último domingo, o município recebeu uma remessa de apenas 850 doses de CoronaVac, o que impossibilita o avanço do processo de imunização.

Segundo relatório da secretaria, dessa remessa, sobraram apenas 150 doses ao final desta segunda-feira. Com isso, o atendimento aos idosos acima de 73 anos continuará nesta terça-feira, dia 04, nos seguintes pontos de vacinação: UBSF Conforto e UBSF São Geraldo, a partir de 08h30.