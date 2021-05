Projeto ligará as cidades da Região Sul Fluminense, através de um circuito turístico, que poderá ser feito de bicicleta Ana Paula Silva

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 17:22 | Atualizado 04/05/2021 17:23

Volta Redonda - Um projeto de rotas integradas para a prática do cicloturismo na Região Sul Fluminense foi apresentado para o prefeito Antônio Francisco Neto na última sexta-feira, dia 30. A proposta foi elaborada pela Agência Líder de Desenvolvimento Regional do Médio Paraíba, ADR-Líder Vale, instalada em Volta Redonda, e composta por membros voluntários da região.

O objetivo do projeto é ligar as cidades da Região Sul Fluminense, através de um circuito turístico, que poderá ser feito de bicicleta. Na apresentação também estavam presentes o vice-diretor de Turismo da ADR-Lider Vale, Evandro Glória, diretora de turismo da Agência, Denyse Singulane, Fernando Lee, subsecretário de SMDET e Débora Cândido, diretora de Turismo da SMDET e o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Publicidade

De acordo com a diretora de turismo da Agência, Denyse Singulane, o circuito tem ainda a intenção de criar maior contato com o meio ambiente e com a cultura de cada cidade, dando força ao turismo local, à culinária, ao comércio e às pequenas indústrias.

“O circuito completo vai destacar as regiões turísticas do Vale do Café e das Agulhas Negras, tendo como marco zero, a cidade de Volta Redonda. Criamos a rota completa, disponibilizamos no Google Maps e criamos mapas para navegação em aplicativos voltados para ciclistas e aventureiros”, disse a diretora.

Publicidade

Além de Volta Redonda, farão parte da planilha de rotas, as cidades de Valença, Vassouras, Barra do Piraí, Piraí, em Passa Três (Rio Claro), Pinheiral, Barra Mansa, Porto Real, Resende, Penedo (Itatiaia), Capelinha, Visconde de Mauá e Vargem Grande (Resende), Quatis, Amparo (Barra Mansa) e Conservatória (Valença).

Segundo o vice-presidente da ADR, Evandro Glória, com a conclusão da etapa de desenvolvimento do projeto, agora eles trabalham na fase de implantação do circuito.

Publicidade

“Firmamos um contrato com uma empresa que fará a gestão operacional e administrativa do circuito e será responsável por promover eventos ciclísticos e demais esportes para integração e promoção turística, lazer e esportes entre os municípios”, destacou Glória.

A diretora de turismo da SMDET, Débora Cândido, lembra que o projeto é inovador e será o primeiro roteiro de turismo integrando as cidades da região.

Publicidade

“O projeto já está feito, mapeado e tem um ótimo site. Ele é muito interessante, porque o circuito começa e termina em Volta Redonda, que é o marco zero do projeto. Vamos ter um incremento na economia, gerar visibilidade para outras estruturas que temos no município, movimentar as hospedagens e o comércio, inclusive, os segmentos de alimentos e bebidas, enfim, o projeto trará um resultado muito positivo para o município”, falou Débora.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, disse que muitas pessoas têm um entendimento que o turismo somente envolve o lazer, mas que Volta Redonda vai além, quando se fala em turismo.

Publicidade

“Volta Redonda tem um fluxo dirigido ao turismo de negócios que é um dos mais importantes na economia regional e que, além disso, possui vários equipamentos de lazer como o único zoológico público e gratuito do estado, o kartódromo, o Estádio da Cidadania, possui um patrimônio histórico ligado à industrialização do Brasil. Isso torna a nossa cidade muito atrativa, tanto para negócios quanto para lazer e o comércio, que é referência na região. A instalação deste projeto do Cicloturismo tem um grande potencial para movimentar negócios e lazer da cidade”, disse o secretário.

O prefeito Antônio Francisco Neto aprovou a ideia e disse que o governo municipal está à disposição para ajudar. “Fico satisfeito em ver que a nossa cidade vai participar de um projeto de turismo importante como este. Gostei muito do projeto, e acredito que tem tudo para dar certo. Podem contar com o município. Vamos apoiar na logística e apoiar na divulgação, com outdoors e nas nossas mídias sociais. As nossas secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Cultura estão à disposição do projeto, que acredito será um sucesso”, disse o prefeito.