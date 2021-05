Vacinação no drive-thru na Ilha São João nesta quarta-feira, dia 05, foi estendida para pessoas com comorbidades com 50 anos ou mais Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 10:20

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda anunciou que a vacinação no drive-thru na Ilha São João nesta quarta-feira, dia 05, foi estendida para pessoas com comorbidades que tenham 50 anos ou mais.

Segundo a SMS, é necessário apresentar documento ou receita que comprove a condição e as pessoas com comorbidades serão vacinadas apenas no drive.

Publicidade

Confira a lista de comorbidades definida pelo Ministério da Saúde: anemia falciforme; doenças cardíacas; hipertensão tipo 3 ou com lesão de órgão alvo; doenças pulmonares crônicas; neoplasias em químio e/ou radioterapia; imunossuprimidos; doentes renais; pessoas com deficiência intelectual ou motora graves; diabetes (todos); obesidade com IMC > 40; asma grave; cirrose hepática; síndrome de Down e transtornos do Espectro Autista.

2ª dose CoronaVac



Publicidade

A SMS também informou que o estoque para segunda dose da vacina CoronaVac para pessoas com idade acima de 72 anos está esgotado. Tão logo o município receba novas doses dessa vacina, será divulgada a nova data de vacinação nos canais oficiais da Prefeitura.

De acordo com o comunicado, todo o estoque da CoronaVac foi utilizado para atender às segundas doses que já tinham alcançado os 28 dias, assim será feito com as demais doses que chegarem ao município.