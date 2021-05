O meia Luciano Naninho fala sobre expectativa para o confronto com o Flamengo Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 09:33

Volta Redonda - O Voltaço segue na preparação para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca diante do Flamengo, marcado para sábado, dia 08, às 21h05, no Maracanã.

O Esquadrão de Aço realizou um treinamento coletivo no estádio Raulino de Oliveira nesta quarta-feira, dia 05, e fez ajustes para o confronto diante do Rubro Negro.

Titular em todas as partidas que o Voltaço fez no ano, com quatro assistências e marcando um gol, o meia Luciano Naninho destacou que a equipe entrará em campo para buscar a vitória.

“Temos a consciência que a classificação ficou muito difícil, porque, infelizmente, tivemos um revés muito complicado em casa. Porém, não é impossível. Vamos entrar em campo para jogar o nosso jogo, colocando em prática o futebol que nos trouxe até esta semifinal. É um caminho difícil, mas se as circunstâncias da partida estiverem favoráveis, podemos sair com a classificação sim. Isso é futebol e ele nunca cansa de escrever histórias incríveis. Estamos muito focados, motivados, vamos lutar pela vitória até o final e ver o que o destino poderá nos reservar”, disse.

No primeiro jogo da semifinal, o Volta Redonda foi derrotado por 3 a 0. Por isso, para se classificar para a decisão do Estadual, o Esquadrão de Aço precisará vencer por quatro gols de diferença, já que, por ter tido a melhor campanha, o Rubro Negro leva a vantagem de dois resultados iguais.