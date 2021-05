Smac reabre unidade do Cras do bairro Açude em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 16:25 | Atualizado 06/05/2021 16:26

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) de Volta Redonda reabriu nesta quinta-feira, dia 06, a unidade do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Marcelino de Moraes, do bairro Açude. O centro social estava fechado há mais de um ano e, para devolver a unidade à comunidade, foi necessária a realização de obras de revitalização e melhorias em todos os ambientes.

A cerimônia contou com a presença do secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, vereadores, a associação de moradores do bairro e a comunidade. Segundo o presidente da associação de moradores do Açude, Alan Cunha, a reabertura do Cras deixou a comunidade do bairro satisfeita. “Para nós, é uma grande satisfação e alegria receber o Cras de volta”, disse.

A diretora do Departamento de Proteção Básica da Smac, Rosane Marques, disse que o Cras terá uma equipe completa para atender a comunidade.

“Temos 2,5 mil famílias cadastradas que agora voltam a receber todos os serviços do Cras. A equipe está muito preparada para isso e gente conta com a experiência da coordenadora Daniele e de todos os funcionários que aqui vão trabalhar. Também contamos com a equipe do departamento que trabalham na sede da Smac. E o importante para nos é trazer a comunidade para dentro da unidade novamente. Quero que todos os moradores se sintam em casa aqui no Cras”, falou.

A partir de segunda-feira, dia 10, o Cras do Açude abrirá inscrições para duas oficinas de inclusão produtiva. Serão oferecidos cursos de cabeleireiro e artesanato, ambos destinados a pessoas com maiores de 16 anos. Devido à pandemia de covid-19 e para manter os cuidados de higiene e garantir distanciamento social, cada atividade terá 15 vagas.

A coordenação do Cras também irá disponibilizar os serviços de convivência para crianças a partir de seis anos, adolescentes e idosos e, dentro de poucos dias, o telecentro com aulas de informática, também será retomado.