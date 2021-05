Nova diretoria executiva e os conselheiros do CMDCA tomaram posse em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 12:37

Volta Redonda - A nova diretoria executiva e os conselheiros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) tomaram posse na tarde desta quarta-feira, dia 05, no auditório da prefeitura de Volta Redonda. Os conselheiros acompanharam a cerimônia através da rede social do CMDCA.

O evento contou com a participação presencial do presidente do CMDCA que transmitiu o cargo, Guilherme da Silva Benedito, da presidente empossada, Denise Alves de Carvalho, da subsecretaria do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), Luzia Suhett Pinto, e do assessor especial do governo, Deley de Oliveira, que representou o prefeito Antônio Francisco Neto.

Publicidade

O CMDCA é um órgão deliberativo e fiscal e controlador da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente no município. Além da diretoria, o órgão também conta com a participação de conselheiros que representam o governo municipal, sociedade civil e o Fórum da Juventude Sul Fluminense.

A nova formação terá um mandato de dois anos. A próxima assembleia do CMDCA ocorre no dia 18 de maio e será transmitida online pelo canal do conselho no facebook.

Publicidade

Confira a composição da diretoria e conselheiros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente:

Diretoria:

Presidente - Denise Alves de Carvalho (SMAC)

Vice Presidente - Maria Cecília da Silva (LEIZ)

1ª Secretária - Ethiene Silva Correia (FBG)

2ª Secretária - Sabine Barbosa Marangon (FCSN)

Publicidade

Representantes dos órgãos governamentais:

Fundação Educacional de Volta Redonda - FEVRE

Titular – Anderson Couto

Suplente – Luiz Carlos de Andrade Dias



Fundação Beatriz Gama – FBG

Titular– Ethiene Silva Correia

Suplente – Iná leoneza



Secretaria Municipal de Educação – SME

Titular– Valéria Cristina Balbi Silva de Paiva

Suplente – Vanderluci Jesus Nunes



Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL

Titular – Sílvio Henrique Vilela

Suplente – Daniel Alves Ferreira Júnior



Secretaria Municipal de Ação Comunitária – SMAC

Titular – Denise Alves de Carvalho

Suplente – Rosane Marques de Carvalho



Secretaria Municipal de Cultura – SMC

Titular – Clarisse Netto Rezende

Suplente – Kaique Lopes Maia



Secretaria Municipal de Saúde – SMS

Titular – Mariana Souza Silva

Suplente – Eliane Rezende Alvarenga



Gabinete de Estratégia Governamental – GEGOV

Titular – Larissa Cristina Garcez Silva

Suplente – Thalita Rodrigues da Sá



Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência E Modernização da Gestão - SEPLAG

Titular – Cláudio Luís Ramos

Suplente – Caio Pinheiro Teixeira

Publicidade

Representantes das Organizações da Sociedade Civil:

APAE – Associação Dos Pais E Amigos Dos Excepcionais

Titular – Zélia Pereira da Silva

Suplente E – Celi Lucas Moreira



Casa da Criança e do Adolescente

Titular – Guaraciara Pouzada de Lavor Lopes

Suplente – Paloma de Lavor Lopes



Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Físicos - APADEFI

Titular – Guilherme da Silva Benedito

Suplente – Rodolfo Levenhagem



Serviço de Obras Sociais – SOS

Titular – Tereza da Glória Gomes de Oliveira

Suplente – Elisangela Neves do Nascimento



Lar e Escola Recanto das Crianças

Titular – Cristina Gama da Cunha

Suplente – Suelem Moreira Augusto



Pastoral da Criança

Titular – Lucilea Guimarães

Suplente – Nelson Ferreira de Freitas



Associação Beneficente Evangélica – ABE/VR

Titular – José Luiz Vieira de Araújo

Suplente – Dulciléia Aparecida Ramiro



Fundação CSN

Titular – Sabine Barbosa Marangon

Suplente – Alexandra Custódio Silveira



Lar Espírita Irmã Zilá – LEIZ

Titular – Maria Cecília da Silva

Suplente – Célia Maria Nicolau da Silva

Publicidade

Adolescentes eleitos em fórum próprio:



Fórum Juventude Sul Fluminense em Ação – FJSFA

Titular – Gustavo Gomes de Oliveira Ferreira

Suplente – Nalanda Beatriz de Oliveira



Titular – Marcela Helena Pereira Silva

Suplente – Jéssica Vitória de Oliveira Ramos