Hálison Vitorino deixa a Câmara para assumir direção administrativa do HSJB Reprodução/ Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 15:11 | Atualizado 07/05/2021 15:14

Volta Redonda - O vereador Hálison Vitorino (PP), eleito com 1.283 votos, deixa a Câmara Municipal e assume o cargo de diretor administrativo do Hospital São João Batista (HSJB). Ele aceitou o convite feito pelo prefeito Antônio Francisco Neto. Ocupará sua vaga no legislativo, o suplente, Guilherme Sipe.

Hálison que foi assistente da diretoria do HSJB em 2018, falou em suas redes sociais que tem a intenção de terminar os trabalhos realizados na unidade médica.

Publicidade

“Hoje assumo de peito aberto uma enorme responsabilidade: a direção administrativa do Hospital São João Batista. Recebi o convite do prefeito Neto e reconheço que a saúde é hoje o maior desafio da nossa cidade. A pandemia agravou dificuldades que já tínhamos e sei que essa é a realidade de muitos lugares pelo Brasil a fora. Quem conhece a minha história, sabe da minha ligação com a saúde”, declarou.

Guilherme Sipe, suplente de Hálison, obteve 1.206 votos e falou sobre o fato do bairro Santa Cruz, sua base eleitoral, ter pela primeira vez um representante no legislativo.

Publicidade

“Vou analisar essa grande máquina, que é a Câmara e vou honrar meus votos trabalhando pela nossa comunidade”, destacou.