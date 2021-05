Volta Redonda enfrenta o Flamengo neste sábado, dia 8, às 21h05, no Maracanã Divulgação

Volta Redonda - O Voltaço enfrenta o Flamengo neste sábado, dia 8, às 21h05, no Maracanã, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Carioca.

Por ter sido derrotado no jogo de ida por 3 a 0, o Esquadrão de Aço precisa vencer por quatro gols de diferença para avançar à final da competição. Missão difícil, mas que o comandante Neto Colucci destaca que, dependendo do andamento do jogo, pode ser possível.

“Toda vez que você entra para jogar, disputar uma partida, você tem que acreditar na vitória. Sabemos que o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil e um dos melhores da sul-americano. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas a história é construída durante o jogo. Vamos entrar para buscar a vitória, já a classificação depende da construção do jogo. Podemos fazer um gol, ganhar confiança para ir em busca demais, o time do Flamengo pode não estar em um dia inspirado e perder a confiança, a nossa estratégia pode dar muito certo e aí não tomarmos gol e conseguir fazer mais. Enfim, vamos em busca da vitória e tudo pode acontecer dentro de campo. Vamos entrar para buscar a vitória, o placar e o que irá acontecer, só iremos saber amanhã”, destacou.

O comandante tricolor ainda falou sobre a postura que equipe precisa ter para buscar um resultado diferente no Maracanã.

“Gostaria de repetir a mesma partida que fizemos no primeiro jogo, mas sem cometer os três erros que tivemos na segunda etapa. Foram erros individuais, que desencadearam erros coletivos e tiveram como consequências os três gols do Flamengo. E também sermos mais competentes para aproveitar as chances criadas e transformá-las em gols, já que no primeiro jogo criamos chances e não soubemos aproveitá-las. Desta maneira, acredito que podemos sair com a vitória, que é muito importante”, afirmou.

Para o confronto deste sábado, o técnico Neto Colucci contará com o retorno do lateral-direito Oliveira, que cumpriu suspensão automática no primeiro jogo da semifinal.