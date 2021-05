Smac faz entrega do certificado de formação de novas Famílias Acolhedoras Divulgação

Publicado 08/05/2021 10:44

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) de Volta Redonda entregou nesta sexta-feira, dia 07, o Certificado de Formação para as famílias acolhedoras, que foram habilitadas para o acolhimento familiar de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O Serviço de Acolhimento Familiar (SAF) de Volta Redonda se tornou uma referência no Estado do Rio de Janeiro.

Segundo a coordenadora do SAF no município, a psicóloga Ana Cláudia de Lima Domingues, o projeto prevê o atendimento de crianças e adolescentes de zero a 18 anos incompletos, que estejam em situação de risco social. Ou seja, crianças que estão com a vida em risco diante de negligências, maus-tratos, abandono ou qualquer outro tipo de violência. A criança que precise temporariamente ser afastada do convívio da família de origem entra no SAF.

Nesses casos, é aplicada uma medida de proteção - expedida pela Vara da Infância - e a criança é inserida em acolhimento familiar numa residência de Família Acolhedora. São pessoas da comunidade, devidamente habilitadas através do SAF. Essas famílias passam por capacitação e são acompanhas sistematicamente no acolhimento.

As Famílias Acolhedoras são responsáveis pela guarda da criança e por seu cuidado, oportunizando o acompanhamento na sua individualidade com foco no seu desenvolvimento.