Serviço odontológico especializado é realizado em pacientes com covid-19 na UTI Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 22:43

Volta Redonda - Dentistas habilitados em Odontologia Hospitalar da rede pública de saúde de Volta Redonda estão contribuindo na recuperação de pacientes internados com covid-19. O serviço odontológico nas UTIs (Unidade de Tratamento Intensivo) tem o objetivo de prevenir, diagnosticar e tratar condições infecciosas e lesões na boca, cooperando com a redução do risco de pneumonia, que pode agravar ainda mais o estado de saúde do paciente.

A coordenadora do serviço de Odontologia do Hospital Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, a dentista Claudia Ruela, explicou que quanto maior o tempo de intubação, mais lesões e infecções na boca do paciente podem aparecer, aumentando os riscos de complicações.

“Na UTI covid-19, atuamos, basicamente, para prevenir que uma pneumonia bacteriana se sobreponha a uma pneumonia viral, o que agrava ainda mais o quadro do paciente. Fazemos a remoção dos focos infecciosos bucais, cuidamos das lesões traumáticas na boca provocadas pela intubação, além de manter um procedimento de higiene oral específico para esses pacientes críticos”, esclareceu.

Ainda segundo Claudia Ruela, a presença do dentista, inserido na equipe multidisciplinar das UTIs, tem impactado de forma direta na redução dos dias de intubação do paciente e a média de permanência nos leitos, contribuindo também com a diminuição dos custos hospitalares.

“Nossa experiência na UTI do Hospital do Retiro mostra que a redução de pneumonia associada a ventilação mecânica foi significativa, houve maior adesão da equipe aos cuidados bucais, o que eleva a qualidade assistencial e atividades de humanização”, destacou a dentista.

O número de procedimentos realizados pela equipe de Odontologia Hospitalar dobrou no mês de abril no Hospital do Retiro. Segundo os dados, em março foram registrados 205, enquanto abril os atendimentos subiram para 428.

Seguindo o Hospital do Retiro, este ano o Hospital São João Batista (HSJB) também implementou o serviço de odontologia. A estimativa é que com os protocolos de higiene oral, haja uma diminuição da quantidade de pneumonias em até 70%.