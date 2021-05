Material apreendido no bairro Açude em Volta Redonda Divulgação/ PM

Volta Redonda - Policiais do 28º Batalhão prenderam um homem, por porte legal de armas, no bairro Açude, em Volta Redonda. Na ação, que aconteceu no sábado dia 08, ainda foram apreendidos uma pistola e um revólver.

Os agentes foram até a localidade para dar uma resposta, pois um policial militar de outra unidade estava sofrendo ameaças no bairro Açude. Após observação pela área de mata, o suspeito foi visto com uma mochila azul entrando em uma casa abandonada.

A PM realizou um cerco e abordagem, e dentro da residência foi encontrada a mochila com as armas. Ainda segundo os policiais, o suspeito ofereceu a quantia de R$ 20 mil por sua liberdade. Ele foi detido e conduzido para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.