Publicado 09/05/2021 15:23 | Atualizado 09/05/2021 15:24

Volta Redonda - Mais um lote com 7.860 doses de vacinas contra a covid-19 chegou em Volta Redonda neste fim de semana; foram 5.060 unidades da AstraZeneca e 2.800 da CoronaVac. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a imunização segue nesta segunda-feira, dia 10.

A vacinação atenderá pessoas do grupo prioritário que não foram vacinadas ou que tiveram a primeira dose da AstraZeneca aplicada até 15 de fevereiro. Já a CoronaVac será destinada, exclusivamente, às pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 31 de março.

Fazem parte do grupo prioritário para AstraZeneca, estabelecido pelo Ministério da Saúde, pessoas com 60 anos ou mais; profissionais da Saúde; gestantes, puérperas e lactantes até 180 dias após o parto; munícipes de 18 a 59 anos com as seguintes comorbidades: anemia falciforme, neoplasias em quimioterapia e/ou radioterapia; doentes renais em terapia substitutiva; síndrome de Down, portadores do Espectro Autista, deficientes intelectuais graves; transplantados de órgãos sólidos e obesos com IMC maior que 40.

Também já devem se vacinar com a primeira dose pessoas de 54 a 59 anos com outras comorbidades definidas como prioritárias pelo Ministério da Saúde, como: asma grave, pneumopatia crônicas, diabetes, imunossuprimidos, cardiopatia, portadores de hipertensão severa ou de difícil controle, doenças cerebrovasculares e outras.

Segunda dose da CoronaVac

A vacinação da segunda dose da CoronaVac, exclusivamente para pessoas que tomaram a primeira até o dia 31 de março e realizaram o cadastro prévio no site da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br), acontecerá das 8h às 16h, nas seguintes unidades de saúde: Universidade Geraldo Di Biasi (Aterrado); Colégio Municipal João XXIII (Retiro); Ginásio Poliesportivo Darise José e Carvalho (Rua Jaime Martins, 850, St. Agostinho); e nas UBSFs do Santa Cruz, Roma I e II, Três Poços (FOA) e Água Limpa.

