Técnico Neto Colucci analisa como positiva a campanha do Voltaço no Campeonato Carioca Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 14:30

Volta Redonda - Quarto lugar na classificação geral, classificado para a Copa do Brasil de 2022 pelo terceiro ano consecutivo, algo nunca alcançado antes na história do clube, e com a classificação para a semifinal com duas rodadas de antecedência.

Conquistas que fazem o comandante Neto Colucci analisar como positiva a campanha do Volta Redonda no Campeonato Carioca de 2021.

“A equipe fez uma boa competição, se comportou muito bem em todos os jogos, se classificou para a semifinal faltando duas rodadas para o final da primeira fase e assegurou a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Claro que ficamos frustrados por não ter ganho o título e perder na semifinal da maneira que foi, porém precisamos também reconhecer a força da equipe do Flamengo, atual campeão Brasileiro. Tivemos também muitos atletas novos da nossa base estreando na competição e correspondendo à altura. Então, no geral, a análise que faço é bem positiva”, destacou.

Agora, o Esquadrão de Aço se prepara para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, diante do Altos-PI, fora de casa, no final do mês de maio.

“Vamos pegar agora e ver o que de mais positivo conseguimos fazer para manter. Trabalhar para corrigir os erros que tivemos, principalmente nesta reta última parte da competição, e cobrar um pouco mais de alto rendimento da nossa equipe para chegarmos fortes no Brasileiro. Nosso maior objetivo no ano sempre foi subir o Volta Redonda para a Série B e vamos trabalhar muito forte para que possamos fazer uma competição em altíssimo nível, conseguindo este acesso”, projetou.

A reapresentação do elenco tricolor para o início da preparação para a Série C está marcada para quarta-feira, dia 12.