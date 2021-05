Coordenador da Subprefeitura prevê ampliação de serviços para população Geraldo Gonçalves

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 07:53

Volta Redonda - Nos meses de abril e março deste ano foram atendidas em torno de 11 mil pessoas na Subprefeitura do Retiro, em Volta Redonda, com média de 5,5 mil por mês. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de aproximadamente 130% no número de atendimentos (4.769).

O coordenador da subprefeitura, o coronel Jorge Ricardo Silva, o Jorginho, disse que o principal objetivo da autarquia é atender a todos os moradores e comerciantes das comunidades do lado esquerdo da margem do Rio Paraíba do Sul.

“Nossa prioridade é facilitar o acesso aos serviços públicos e também ser um ponto de convergência para escutar e captar as necessidades e prioridades dos nossos bairros”, falou Jorginho.

A Subprefeitura do Retiro atende a população que procura serviços como: regularização de taxas e impostos, dívida ativa, Saae-VR e taxa de incêndio; agendamento de caçambas; recadastramento para funcionários públicos; cadastros habitacionais e para vacinação; serviços junto ao Ministério do Trabalho, como carteira de trabalho e seguro-desemprego, entre outros.

Um serviço bastante procurado é o Sine (Sistema Nacional de Empregos). A subprefeitura conta atualmente com 209 empresas cadastradas e somente em abril, foram oferecidas 247 vagas de emprego.

De acordo com o coordenador, a parceria com o Sine é um importante instrumento no sentido de captar e oferecer vagas de emprego para os moradores da região.

“Existem projetos para ampliar nossos atendimentos, que incluem o atendimento para retirada de 2ª via de documentos do INSS e conta de energia elétrica. Vamos buscar parcerias e melhorar o que podemos oferecer para a população”, afirmou Jorginho.

Também são oferecidos outros serviços: retificação de CPF; agendamento para fazer carteira de identidade e título de eleitor; recadastramento do funcionalismo público; emissão de 2ª via de IPTU, de certidões negativas e dados cadastrais, de boletos do Funesbom (taxa de incêndio) e do Simples Nacional, de contracheque do servidor público; retificação de CPF.