Publicado 12/05/2021 18:55

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar prendeu um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda. A prisão ocorreu nesta quarta-feira, dia 12.

Segundo as informações dos agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), da 1ª Cia, foram ao local para verificar a informação sobre o tráfico de drogas na localidade.

Quando chegaram ao endereço, o suspeito autorizou a entrada da polícia na residência e os policiais encontraram o seguinte material: três quilos de maconha, dois celulares e duas balanças de precisão. Todo o material apreendido e o homem foram levados para a Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.