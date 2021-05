Voltaço se reapresenta e inicia preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 07:15

Volta Redonda - O elenco do Voltaço se reapresentou nesta quarta-feira, dia 12, e iniciou a preparação para a Série C do Campeonato Brasileiro. A estreia tricolor na competição será contra o Altos-PI, fora de casa. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não definiu a data do confronto, que irá ocorrer no final de maio.

Neste primeiro dia de preparação, os jogadores passaram por exames médicos e realizaram um treinamento de força na academia do clube. O capitão e zagueiro Heitor falou da importância da Série C para o ano tricolor.

“Fizemos um bom Campeonato Carioca, infelizmente não conseguimos a vaga na decisão, mas isso não diminui a nossa grande campanha, com o quarto lugar na classificação geral, assegurando a classificação para a semifinal com duas rodadas de antecedência, e a vaga na Copa do Brasil. Mas agora é foco total na Série C, que é a competição mais importante do ano para o Volta Redonda. Serão cerca de duas semanas até a nossa estreia e vamos trabalhar muito para chegarmos fortes diante do Altos. Sabemos que será uma competição muito dura, difícil, mas o nosso elenco está comprometido, focado e a torcida pode ter certeza que iremos brigar por este acesso à Série B, que é o nosso maior objetivo”, afirmou.

Empréstimo

O Volta Redonda acertou o empréstimo do atacante João Carlos ao São Bernardo-SP, somente para a reta final da Série A2 do Campeonato Paulista. Na negociação, o Esquadrão de Aço receberá R$ 50 mil. Pelo acordo, o atacante retornará ao Voltaço para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, estando à disposição para a estreia tricolor na competição.

Confira a lista dos atletas que se reapresentaram nesta quarta-feira:

Goleiros: Andrey Ventura, Vinícius Dias, Avelino e Adne.

Lateral-direito: Oliveira, Julinho e Valter.

Lateral-esquerdo: Luiz Paulo e Marcinho.

Zagueiros: Heitor, Luan Leite, Gabriel Pereira e Davison.

Volantes: Bruno Barra, Hiroshi, Wallisson, Emerson Jr., Guilherme Eulálio, Gabriel Correia e Pedro Thomaz.

Meio-campo: Luciano Naninho e Pedro Alves.

Atacantes: Caio Vitor, Kayo Felipe, Marcos Vinícius, MV, João Vitor e Joarley.