Por O Dia

Publicado 14/05/2021 17:23

Volta Redonda- Neste sábado, dia 15, acontecerá a retomada das atividades na Estação Cidadania, antigo Centro de Artes e Esportes Unificados – Praça CEU, no bairro Vila Rica/Tiradentes, em Volta Redonda. A inauguração será às 10 horas. A Estação Cidadania, com nova denominação pelo Governo Federal, é um espaço de articulação que envolve o trabalho das secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac), Esporte e Lazer (Smel) e Cultura (SMC) de Volta Redonda.

O objetivo é garantir no projeto diversos segmentos culturais como artes plásticas, artes cênicas, dança e cultura hip-hop, além de aulas de música e proporcionar incentivos ao empreendedorismo com oficinas de inclusão produtiva.

Publicidade

No espaço, há ainda uma unidade do CRAS (Centro de Referência à Assistência Social), que volta a oferecer diversos serviços da assistência social, e um telecentro, com ações e aulas dirigidas à inclusão digital. Este Cras atenderá aos moradores dos bairros Vila Rica, Jardim Tiradentes, Jardim Belvedere, Casa de Pedra, Siderópolis e Jardim Esperança.

Para funcionar, o projeto Estação Cidadania vai obedecer todas as normas de prevenção à covid-19, como o uso obrigatório de máscara, distanciamento entre cadeiras e mesas e disponibilização de álcool 70% nos ambientes.

Publicidade

A prefeitura informou ainda que os secretários das três pastas, Ação Comunitária, Munir Francisco, Esporte e Lazer, Rose Vilela, e Cultura, Anderson de Souza, estarão presentes na cerimônia, junto com a comunidade.