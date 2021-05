Demandas socioambientais de Volta Redonda são apresentadas ao prefeito Neto Divulgação/ MEP-VR

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 17:45 | Atualizado 14/05/2021 18:14

Volta Redonda - Os professores Fernando Pinto e Michel Bastos, pesquisadores da equipe ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) participaram de uma reunião com o prefeito Antônio Francisco Neto, nesta manhã de sexta-feira, dia 14.

No encontro foram apresentadas várias demandas socioambientais do município, resultado de pesquisas e estudos com a comunidade realizados ao longo de dois anos pelo Movimento.

Também participaram da reunião, o vereador Paulinho AP e o ambientalista João Thomaz Araújo, assessor legislativo.

“A reunião foi muito positiva, apresentamos a proposta em documento para criação da Unidade de Conservação – Monumento Natural Pedreira da Voldac (Mona), e também relatório da Pesquisa socioambiental realizada junto aos moradores de Volta Redonda em março de 2021. O rico material envolveu, mais de 600 entrevistas realizadas em todos os bairros da cidade, fato que subsidiou dois seminários envolvendo especialistas e dezenas de participantes. Sobre a pesquisa, ficou sugerido que o executivo aproveite os indicadores marcados pela população para serem incorporados ao Plano Plurianual (2021-2024)”, informou o ecólogo e coordenador da equipe Ambiental do MEP, Fernando Pinto.

“O Prefeito inicialmente ponderou alguns pontos, depois entendeu as propostas do MEP. Contudo, avançamos em dois pontos importantes: o prefeito comprometeu-se de estudar a proposta do Projeto Pedreira e também em trinta dias ir com o MEP ao local. Outro ponto acordado será uma avaliação técnica do ‘Jardim Botânico’, da Ilha São João, pelos especialistas do MEP, pensarem estruturação e consulta à sociedade de qual melhor destinação para o local. O prefeito determinou que os projetos e dados referente ao Jardim ‘Botânico’ sejam encaminhados ao Movimento”, comentou o biólogo, responsável pela pasta de biodiversidade do MEP, Michel Bastos.

Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro - DRM em incluir a pedreira no 'Projeto de Caminhos Geológicos do Estado'. Ainda sobre o projeto Pedreira, os integrantes do MEP ressaltaram o interesse doem incluir a pedreira no ''. Uma equipe do DRM, já esteve em Volta Redonda neste ano para conhecer o local.

Durante o encontro, Neto falou da crise econômica do município, dando ênfase à necessidade de buscar aumentar a arrecadação de ICMS ecológico com projetos ambientais.

O MEP-VR já solicitou uma audiência com Câmara Municipal para também apresentar as questões.

“A secretaria do MEP, já solicitou diretamente ao vereador Neném, audiência, preferencialmente online para apresentar outras demandas da cidade à Câmara Municipal”, disse Fernando.