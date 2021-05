Congresso Nacional de alimentação fora do lar será em agosto Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 07:00

Volta Redonda - Entre os dias 11 e 13 de agosto acontecerá o Congresso Nacional de alimentação fora do lar da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). O evento é o maior do segmento no Brasil e este ano será realizado com palestras presenciais e online.

Abrasel Regional Sul Fluminense incentiva os empreendedores de toda região que atuam com bares, restaurantes e afins para participarem do congresso. As pré-inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente em incentiva os empreendedores de toda região que atuam com bares, restaurantes e afins para participarem do congresso. As pré-inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente em congressoabrasel.com.br

O evento visa apontar caminhos e soluções, trazendo conhecimento e produtividade aos empreendedores e trabalhadores de bares e restaurantes.

Em 2020, pela primeira vez, foi realizado em formato híbrido: a cerimônia de abertura, em Brasília, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro e as palestras e os workshops se deram no ambiente virtual, com participantes de todo o país. Também virtuais, o Mesa Ao Vivo Brasília (parceria com a revista Prazeres da Mesa) e uma feira de expositores completaram a experiência via internet. Mais de 52 mil pessoas se inscreveram para o evento, número que deve ser batido em 2021.

No ano passado foram 70 palestrantes, com a participação de CEOs de grandes empresas, empresários, consultores, especialistas e chefs como Janaína Rueda e Olivier Anquier.

O Diretor de Desenvolvimento da Abrasel Nacional, Lucas Pêgo, destacou a importância que um encontro como este tem para o segmento de alimentação fora do lar.

“O Congresso Abrasel é o momento em que as melhores cabeças do Brasil se juntam para discutir o setor. Mas não só isso. Nossa meta é transformar a vida de quem empreende com informação, apoio, apontando trilhas que levem a um aumento da produtividade, que ajudem os estabelecimentos a faturar mais, a gastar menos, a ter mais sucesso. Neste momento de reconstrução, isso é mais que necessário, é vital”, disse o diretor.

Segundo o Presidente da Abrasel Sul Fluminense, José Fardim, a participação dos empresários da região no evento é uma ótima oportunidade para se atualizarem e interagirem com empreendedores de todo o país que atuam neste segmento.

“Entendemos que o Congresso Abrasel é um evento amplo e de grande valia para conectar empresários e profissionais que atuam no nosso segmento. Além do mais é uma grande oportunidade que todos teremos de agregar mais conhecimento e vivência, com conteúdos que podem ser importantíssimos para colaborar no desenvolvimento dos nossos negócios”, afirmou Fardim.