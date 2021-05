Voltaço fará jogo-treino contra o America-RJ em preparação para estreia na Série C Divulgação/ VRFC

Publicado 18/05/2021 11:41 | Atualizado 18/05/2021 11:46

Volta Redonda - O Voltaço (VRFC) confirmou que fará um jogo-treino contra o America-RJ no sábado, dia 22, na parte da manhã, no estádio Giulite Coutinho. A partida faz parte da preparação do time para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro.

Segundo o técnico Neto Colucci, a atividade, além de dar ritmo de jogo para todos os jogadores do elenco, será uma oportunidade para colocar em prática alguns conceitos trabalhados para a competição nacional.

“Iniciando mais uma semana forte, de choque, aumentando a parte de trabalho físico, mas também com bastante ênfase na parte tática, aproveitando para corrigir erros que tivemos no Carioca e também evoluir a equipe com alguns conceitos táticos. Vamos terminar a semana com um jogo-treino diante do America, onde conseguiremos testar alguns conceitos e estratégias que estamos planejando já para o nosso jogo de estreia na Série C. Esperamos que seja uma boa partida e que a nossa equipe consiga se portar bem diante de um adversário que está em atividade, o que é muito importante”, disse.

A estreia do Volta Redonda na Série C será diante do Altos-PI, no dia 30, às 15h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina-PI.