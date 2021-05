Fiocruz vai receber até sábado insumos para nova produção do imunizante, mas prefeitura vai adotar cautela AFP

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 14:06

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda informou que adotou cautela na aplicação da primeira dose da vacina AstraZeneca (Oxford), contra a covid-19. Atualmente, pessoas de 50 a 59 anos com comorbidades estabelecidas pelo Ministério da Saúde, além de outros grupos prioritários recebem a vacina nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF), de 08h às 16h.

A SMS esclareceu que, por enquanto, o município não conseguirá ampliar a primeira dose de vacinação para outros grupos devido ao estoque atual de vacina, sendo que parte dos insumos da AstraZeneca está sendo armazenado para a segunda dose. A mesma estratégia está se repetindo em outros locais do país, para evitar atrasos no ciclo de imunização.

O município informou que ainda que não foi notificado oficialmente para receber novas doses da AstraZeneca, mas a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela produção da vacina no Brasil em parceria com a Universidade de Oxford, informou que até sábado deve receber o IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo).

De acordo com a fundação, o carregamento de IFA que chegará será suficiente para a produção de cerca de 12 milhões de doses do imunizante. As novas remessas asseguram as entregas de vacinas até a terceira semana de junho aos estados e municípios.

Conforme as informações da SMS, estão recebendo a 1ª dose da AstraZeneca, os grupos prioritários: Pessoas de 60 anos e acima; profissionais de saúde; Síndrome de Down, de 18 a 59 anos; Transtornos do Espectro Autista, de 18 a 59 anos; pessoas com deficiência intelectual grave, de 18 a 59 anos; pessoas com HIV-AIDS, de 18 a 59 anos (Vacinação no CDI).

Também são imunizadas as pessoas com as seguintes comorbidades: anemia falciforme, de 18 a 59 anos; neoplasias em quimio ou radioterapia, de 18 a 59 anos; doentes renais (em programa de terapia renal substitutiva), de 18 a 59 anos; transplantados de órgão sólidos, de 18 a 59 anos; obesidade com IMC>40, de 18 a 59 anos; diabéticos insulino-dependentes, de 18 a 59 anos. Outras comorbidades, conforme critério do Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização (PNI), de 50 a 59 anos.