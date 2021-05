Volta Redonda iniciou as obras de ampliação no Centro Oportunizar Divulgação

Volta Redonda - A Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda deu início às obras de ampliação no Centro Oportunizar, na Rua 25, na Vila Santa Cecília. Segundo a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, o local contava com a estrutura do antigo Quiosque da Juventude e será o prédio de referência para a juventude na busca do primeiro emprego. As obras devem ser concluídas em um mês.

Larissa Garcez enfatizou que o objetivo do Centro Oportunizar é informar e promover o acesso de jovens, de 15 a 29 anos, nas oportunidades e benefícios que a Lei de Aprendizagem, além da lei de estágio e no ingresso ao mercado de trabalho, bem como as instituições que ofertam as vagas.

A Coordenadoria da Juventude vai atuar em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) nos projetos. Na prática, o Centro Oportunizar vai oferecer atendimentos diretos, informativos e de direcionamento, além da criação de currículo, cadastramento no portal de empregos e consultoria em parceira com as universidades da cidade.

“Pela primeira vez teremos um espaço confortável para os jovens atuando na questão da política do primeiro emprego da Lei de Aprendizagem. Estamos trabalhando em conjunto com todas as Secretarias Municipais para a cidade ser referência na Lei de Aprendizagem. Na parte de consultoria iremos apresentar vídeos sobre como se portar perante o mercado de trabalho, incluindo o uso adequado das redes sociais, e nas entrevistas de empregos. Teste de Aptidão Profissional, editais anteriores das principiais empresas e também de como usar o Linkedin e mini oficinas voltadas à empregabilidade e ao mercado de trabalho”, disse.

Ainda de acordo com a coordenadora, os jovens terão acesso às fichas de inscrição dos editais abertos das principais empresas da região: CSN, CBSI, ArcelorMittal, Saint-Gobain. Com o objetivo de democratizar o acesso ao projeto para o maior número de jovens e principalmente os que estão nas comunidades, todos os arquivos do Centro Oportunizar serão disponibilizados também nos Telecentros Comunitários nos Cras e chegaram aos jovens dos quatro cantos da cidade, principalmente nas comunidades e bairros afastados do centro.

“Pretendemos também desenvolver um site, para que todos os documentos utilizados no Centro Oportunizar bem como todas as atividades ofertadas pela Prefeitura para jovens estejam na palma da mão. Esses mesmos arquivos poderão ser obtidos através do site da PMVR, na página da Coordenadoria da Juventude e também nas salas de informática das escolas públicas, Degase, Criad e de qualquer outra instituição que tenha interesse”, explicou.

O projeto Guri também da Coordenadoria da Juventude visa oferecer suporte para as empresas a fim de que estas observem a Lei da Aprendizagem. De acordo com Larissa Garcez, a Coordenadoria e as Secretarias envolvidas estariam apoiando a contratação de jovens aprendizes ao passo que auxiliariam na execução das determinações previstas em lei.

“Será criada uma Comissão Intersetorial dentro do Comitê da PMJ em parceira com o COMPETI, a qual será composta por vários atores, a fim de discutir a aplicação da Lei de Aprendizagem em Volta Redonda. Será criada através de decreto municipal e terá objetivo especifico, que será voltado totalmente a atividades que auxiliem ao cumprimento da Lei de Aprendizagem, com calendário anual de reuniões culminando sempre na fiscalização do cumprimento das ações da lei da aprendizagem pelas empresas e no fortalecimento do acesso dos jovens ao Centro Oportunizar com prazo determinado a dar retorno ao poder publico sobre metas atingidas”, comentou.