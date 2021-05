Volta Redonda realiza drive-thru nesta quinta na Ilha São João Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:02

Volta Redonda - A aplicação da segunda dose da CoronaVac acontecerá nesta quinta-feira, dia 20, das 8h às 16h, no sistema drive-thru, na Ilha São João, em Volta Redonda. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou que a imunização será destinada para as pessoas vacinadas com a primeira dose até o dia 6 de maio.

No ato da vacinação é necessário apresentar cartão de vacinação covid-19, comprovante de residência (nominal), identidade, CPF ou cartão do SUS.

Publicidade

Ainda segundo a SMS, no local haverá ainda vacinação específica para pedestres.