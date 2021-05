Material apreendido após troca de tiros no bairro Açude, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 07:58 | Atualizado 20/05/2021 08:11

Volta Redonda - Uma ação da Policia Militar foi realizada na divisa entre os bairros Padre Josimo e Açude, em Volta Redonda, na tarde desta quarta-feira, dia 19. Os agentes do Serviço Reservado foram ao endereço para verificar uma denúncia de que existiam suspeitos armados e realizando o tráfico de drogas na localidade.

Segundo a PM, quando chegaram ao local, três homens armados ao visualizarem parte da equipe, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais. A troca de tiros teve início e dois suspeitos foram baleados.

Publicidade

Ainda de acordo com os agentes, após cessarem os disparos, junto com os dois homens que foram encontrados caídos estavam o seguinte material: 310 pinos de cocaína, 130 pedaços de maconha, um revólver calibre 38 com numeração raspada, com cinco munições, uma pistola calibre 9mm também com a numeração suprimida e municiada com seis balas e um rádio de comunicação.

Os feridos foram socorridos pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital São João Batista, mas não resistiram aos ferimentos. Eles foram identificados como Juliano Barbosa Ponizza Júnior, de 27 anos, e João Victor Costa de Almeida Inácio, de 22.

Publicidade

O material apreendido foi encaminhado para a 93ª DP, onde o caso foi registrado.