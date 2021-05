Cerimônia de posse dos novos membros da diretoria do CCS Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 08:31 | Atualizado 20/05/2021 08:32

Volta Redonda - A nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança de Volta Redonda tomou posse nesta quarta-feira, dia 19, a cerimônia aconteceu no gabinete do Comando do 28° Batalhão de Polícia Militar.

A reunião foi restrita aos membros natos do Conselho Comunitário de Segurança, tenente-coronel Andréia Ferreira da Silva Campo, Comandante do 28° BPM e o Delegado Titular da 93ª DP, Dr. Edézio Ramos. Eles receberam e nomearam os novos membros da diretoria do CCS AISP38.

Foram empossados, Rosane Soares, como presidente do Conselho e ainda os diretores: Luis Mendes da Silva, Marcelo de Miranda Rodrigues, José Carlos da Silva, Dayane Carla da Silva e Claudney de Assis.

O CCS é responsável por ser o elo de ligação entre as forças de segurança pública e a sociedade, intermediando o contato com as associações de moradores e trazendo a tona as demandas de cada bairro para que a segurança pública possa ser melhor aplicada em cada localidade.