Publicado 20/05/2021 15:20

Volta Redonda - A população de Volta Redonda ainda espera pela troca dos dez respiradores doados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) ao município. Os equipamentos foram entregues no mês de abril, para ajudar no atendimento às vítimas da covid-19, porém apresentaram problemas e foram devolvidos para que a substituição fosse feita.

A doação dos respiradores aconteceu por conta de um acordo firmado com a Prefeitura de Volta Redonda para ceder o Estádio Raulino de Oliveira para a realização de jogos do Campeonato Paulista. As partidas aconteceram entre Mirassol x Corinthians e São Bento x Palmeiras. Na época, o governo de São Paulo havia suspendido os eventos esportivos como medida de prevenção à covid-19.

Nesta quinta-feira, dia 20, o governo municipal informou por meio de uma nota ao Jornal O Dia que ainda não há uma data especifica para a entrega dos novos equipamentos.

“A Prefeitura de Volta Redonda informa que já foram ajustados os últimos detalhes burocráticos e que os novos respiradores doados pela Federação Paulista de Futebol chegarão em breve. Mais informações serão divulgadas posteriormente”, disse através de nota.

Nossa reportagem procurou a Federação Paulista de Futebol (FPF) que até o momento desta publicação não havia emitido nenhuma resposta.

De acordo com o Painel Coronavírus Covid-19 do governo do estado do Rio, o município de Volta Redonda registra 878 mortes devido à doença e taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva da rede SUS está com 91%.