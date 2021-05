Neto vai criar Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência Divulgação

Lei Orgânica do Município (LOM) que não permite a licença de um vereador para ocupar cargos deste tipo. Volta Redonda - O vereador de Volta Redonda, Hálison Vitorino (PP), que havia assumido no início deste mês de maio, a Direção Administrativa do Hospital São João Batista (HSJB) terá que retornar a Câmara Municipal. A mudança ocorre por conta daque não permite a licença de um vereador para ocupar cargos deste tipo.

A informação foi confirmada pelo Prefeito Antonio Francisco Neto durante uma entrevista nesta semana para uma rádio da região. Diante da LOM, Neto também disse que irá enviar uma mensagem para a Câmara Municipal de Vereadores com o objetivo de criar uma Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência para que o vereador Pastor Washington (Republicanos) possa assumir a pasta que até então era uma coordenadoria.

Na mensagem à Câmara, o prefeito também irá solicitar a mudança em relação à direção do Hospital São João Batista.

“Estamos enviando uma mensagem para a Câmara onde vamos voltar com o Diretor Geral do Hospital que será o Faria, meu vice-prefeito. A Lei Orgânica do Município não permite que o vereador deixe o mandato, a não ser que ele seja Diretor Geral ou Secretário. O Hálison Vitorino não é o diretor geral, e sim o administrativo. Então, enviaremos uma mensagem para a Câmara para que mude a estrutura administrativa do Hospital e recrie a figura do Diretor Geral e do Diretor administrativo que não poderá ser o Hálison. E o seu suplente que assumiu será aproveitado na estrutura da prefeitura, pois é uma pessoa de bem e tem uma grande relação com o pessoal do Santa Cruz. Quanto ao pastor Washington eu vou criar uma secretaria, da Deficiência Física e, assim, o pastor poderá assumir a secretaria e o Vampirinho, seu suplente, poderá assumir o mandato na câmara”, disse o prefeito.

Durante a entrevista Neto comentou sobre a crise financeira enfrentada na cidade.

“O município está atravessando uma situação financeira muito delicada, pois minha receita própria é de 28 milhões e minha folha de pagamento é de 41 milhões”, falou o prefeito Neto.