Volta Redonda completa ciclo de imunização de mais 1.300 pessoas em drive-thru Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 18:11

Volta Redonda - Cerca de 1.300 pessoas receberam a segunda dose da vacina CoronaVac nesta quinta-feira, dia 20, segundo informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda. Este foi o balanço final do drive-thru de vacinação realizado na Ilha São João, que contou também com uma área exclusiva para pedestres pela primeira vez.

O atendimento foi possível com a chegada da nova remessa de 4.170 doses da CoronaVac entregue pelo Governo do Estado na quarta-feira, dia 19. Além dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, universitários voluntários dos cursos de Enfermagem e Odontologia do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda) participaram das ações de vacinação.





Segunda dose da CoronaVac será disponibilizada nas Unidades de Saúde



A Secretaria de Saúde informou que a aplicação da segunda dose da CoronaVac será ofertada, a partir desta sexta-feira, dia 21, nas 46 Unidades de Saúde (UBS e UBSF) nos bairros para facilitar o acesso às pessoas que ainda não foram vacinadas com a segunda dose. No ato da vacinação é necessário apresentar os seguintes documentos: cartão de vacinação da covid-19, identidade, comprovante de residência (nominal), CPF ou cartão do SUS.

Publicidade

O estoque da vacina CoronaVac foi destinada exclusivamente as segundas doses para as pessoas vacinadas com a primeira dose até o dia 06/05/2021, a data divulgada foi estabelecida pelo Ministério da Saúde como data de corte para a aplicação da segunda dose enviada aos estados e municípios. Em Volta Redonda, as últimas remessas que chegaram foram utilizadas para atender as segundas doses que já estavam agendadas.

De acordo com o último balanço divulgado pela SMS nesta quinta-feira, dia 20, o município chegou a um total de 31.248 segundas doses aplicadas. Já foi aplicado um total de 111.800 doses, sendo 80.552 primeiras doses.



Confira a programação da vacinação nesta sexta-feira, dia 21:



A vacinação contra a Covid-19 acontece das 08h às 16h nas Unidades de Saúde (UBS e UBSF). A

2ª dose da CoronaVac para pessoas vacinadas com a primeira dose até 06/05/2021.



Já a 2ª dose AstraZeneca (Oxford) para as pessoas vacinadas com a primeira dose até 26/02/2021. Segundo a SMS, os estoques da AstraZeneca no momento têm como prioridade garantir as segundas doses sem atrasos, as pessoas que tomaram a primeira dose entre janeiro e fevereiro.