Publicado 21/05/2021 00:02

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda atualizou os dados nesta quinta-feira, dia 20, sobre a covid-19 na cidade. Segundo as informações divulgadas, mais uma morte foi registrada e município chega ao total de 830 óbitos provocados pela doença.

Ainda de acordo com o boletim, as taxas de ocupação de leitos por pacientes com covid na rede pública estão da seguinte maneira: 88% de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 80% de leitos clínicos; na rede privada: 39% de leitos clínicos e 51% de UTI.

Segundo os dados, não houve alteração nos casos confirmados da doença que continuam em 28.773 e os notificados como suspeitos em 73.116.