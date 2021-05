Manifestantes da Ocupação da Paz realizam protesto em frente ao Palácio 17 de Julho Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 23:07 | Atualizado 21/05/2021 11:32

Volta Redonda - Com o objetivo de solicitar moradias adequadas, integrantes da Ocupação da Paz, realizaram um protesto na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura de Volta Redonda. No ato, que aconteceu na tarde de quinta-feira, dia 20, os manifestantes levaram cartazes e faixas que diziam “direito à moradia”, “terra é educação”, “minha casa, nossa luta”, “precisamos ser ouvidos”, entre outros.



Uma representante do movimento, que preferiu não se identificar disse que os acampamentos da Ocupação da Paz não possuem um local fixo, mas estão limitados as áreas nos bairros Jardim Belmonte, Santa Rosa e Siderlândia, localizados à margem do Rio Paraíba, na divisa entre Volta Redonda e Barra Mansa.

No loteamento, vivem mais de três mil pessoas que ocuparam o local há alguns meses. A situação se agravou com a pandemia de covid-19, onde alguns perderam seus empregos e sem condições de pagar aluguel ficaram sem lugar para morar.

"Nesse local já ocorreu uma integração de posse, mas eles [autoridades] não tiveram êxito e nós continuamos no terreno. Hoje, nós temos pouco mais de quatro mil pessoas morando nessa ocupação", disse uma das manifestantes.

Ainda segundo as informações, para esta sexta-feira, dia 21, ocorrerá à entrega na Defensoria Pública do Estado do cadastro das famílias atendidas pelo movimento. A Prefeitura de Volta Redonda não se manifestou sobre o assunto.