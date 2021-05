Atividades realizadas no HSJB em comemoração à Semana da Enfermagem Divulgação

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 12:07

Volta Redonda - Durante os dias 12 e 20 deste mês de maio foram realizadas atividades no Hospital Municipal São João Batista em Volta Redonda em comemoração à Semana da Enfermagem. Segundo o setor de enfermagem da unidade hospitalar, durante esse período não foi registrada nenhuma reclamação de paciente.

A gerente de enfermagem do HSJB, Glauciléia Rodrigues de Souza, falou que a idéia de promover essas comemorações veio num momento em que o hospital passa por uma rotatividade de funcionários e que a pandemia tem tornado o trabalho mais cansativo.

Publicidade

“Normalmente essa semana é marcada por atividades educativas, mas com a pandemia não foi possível manter os profissionais em locais fechados. Então resolvemos fazer algo diferente, que resgatasse a auto estima desses profissionais, além de promover momentos de descontração, tão necessário nesse período de trabalho intenso. Daí veio à ideia dos cafés da tarde”, disse a gerente.

Glauciléia explica que inicialmente seriam realizados apenas os cafés, cujos alimentos deveriam ser comprados com as doações em dinheiro feitas pelos 14 coordenadores de enfermaria do hospital, mas que os médicos também decidiram participar da iniciativa.

Publicidade

“Transformamos a Semana da Enfermagem em uma corrente do bem. Quando vimos, todos estavam participando. Aí resolvemos ampliar, ainda mais, essa corrente através de doações da iniciativa privada”, disse a gerente.

Além dos cafés e brindes, a equipe de enfermagem pode trocar mensagens com os colegas de trabalho. Ao todo mais de 1.300 mensagens foram entregues para os enfermeiros. Nelas, os profissionais faziam elogios e diziam o quando gostavam um dos outros.

Publicidade

“Montamos um espaço onde fornecemos papel e envelope para que a pessoa pudesse escrever a sua mensagem de forma privativa. Durante o dia essas mensagens eram entregues aos seus destinatários. Foi muito emocionante descobrir a admiração que um profissional tem com o outro. Somos uma família, que preza pelo bem estar dos nossos pacientes e merecíamos ser lembrados disso”, disse Glauciléia.

Os 258 brindes, que vão de vale compra, ensaio fotográfico até tratamento dentário, estética corporal e facial, serão sorteados durante os próximos quatro plantões para os 129 enfermeiros e 335 técnicos de enfermagem.

Publicidade

Quem elogiou a iniciativa foi a auxiliar de enfermagem Maria Alice Gomes da Silva, de 70 anos, 25 deles trabalhando no HSJB.

“Nesse momento tão pesado, saber que alguém pensou na gente e teve esse carinho, é muito bom. No dia a dia esquecemos de cuidar da gente para ver os pacientes bem. Nossa alegria é saber que vão ter alta e irão para casa”, disse Alice.