Publicado 21/05/2021 19:16 | Atualizado 21/05/2021 19:19

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda atualizou os dados sobre a covid-19, nesta sexta-feira, dia 21. No informativo, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que houve uma falha no sistema o que provocou um erro no número de mortes divulgado no boletim municipal de quinta-feira, dia 20.

“No dia 20/6 foi divulgado um óbito no boletim diário da covid-19, sendo que o correto seriam 6 óbitos. Esse quantitativo já está corrigido e atualizado no boletim de hoje, 21/06, não sendo contabilizado antes por uma falha em nosso sistema. Assim, das 14 mortes confirmadas no boletim desta sexta, seis deveriam constar no boletim de quinta”, explicou a nota da SMS.

De acordo com o boletim, a cidade tem agora um total de 844 mortes provocadas pela covid-19. A ocupação de leitos por pacientes com covid na rede pública está em 88% de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 76% de leitos clínicos; já na rede privada: 39% de leitos clínicos e 56% de UTI.

Segundo os dados, os casos confirmados da doença são 29.160 e os notificados como suspeitos 74.110.