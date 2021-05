Equipe ambiental do MEP-VR apresenta demandas socioambientais para Câmara Municipal de Vereadores Divulgação/ MEP-VR

Volta Redonda - A equipe ambiental do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) apresentou nesta terça-feira, dia 25, à Câmara Municipal de Volta Redonda, as demandas socioambientais, resultado de uma pesquisa realizada em março deste ano pelo Movimento.

O levantamento foi apresentado, ao presidente da Casa, vereador Nilton Alves, o Neném, pelo coordenador da equipe do MEP, o professor, ecólogo, Dr. Fernando Pinto, ao lado dos professores, Michel Bastos e Francisco Gurgel e o acadêmico de Direito, Rodrigo Beltrão. Também participaram da reunião realizada , os vereadores, Cacau, Paulino AP, Rodrigo de Ávila, Vander Temponi e Sidney Dinho, Rodrigo Furtado.

O professor Fernando Pinto ressaltou a importância dos legisladores no processo de fiscalização e feitura de leis com escuta à comunidade e apresentou aos presentes a Pesquisa Socioambiental realizada pelo Movimento. A sondagem foi coordenada pela professora Ana Vasconcelos, do laboratório de pesquisa da UFRJ e da equipe do MEP.

“A Câmara é muito importante na sua pluralidade de representações. A Pesquisa do MEP aponta referentes preocupações socioambientais, que certamente ajudarão nas correções e recuperação de ambientes, para que a qualidade de vida seja melhor para todos no tocante às questões socioambientais”, disse Fernando, ao comentar a pesquisa, entregando o documento à presidência do legislativo municipal.

Na sequência, Gurgel, Beltrão e Michel também pontuaram várias demandas, dentre elas: a poluição do ar e do Rio Paraíba, ‘montanha de escória’, posição de Volta Redonda no terceiro lugar em áreas contaminadas no estado do Rio de Janeiro, educação ambiental, concurso público na área ambiental, ICMS verde, saneamento, coleta seletiva, plano diretor.

Os vereadores reagiram sinalizando importantes possibilidades, sendo alguns pontos já em andamento. O vereador Neném, solicitou ao vereador Paulinho AP, membro do Conselho Municipal do Meio ambiente que informasse algumas questões.

“Já na pautamos no conselho, a questão do monitoramento do ar, o chorume do ‘lixão’, a recuperação da Lagoa do Belvedere, e vamos incluir na pauta a Pedreira da Voldac, questão que tem evoluído no diálogo com o Executivo”, informou Paulinho AP.

Os vereadores, Cacau, Paulino AP, Rodrigo de Ávila, Vander Temponi e Sidney Dinho, também consideram às questões do Movimento importantes. O presidente, depois da escuta, na mesma linha dos colegas comentou.

“Embora tenhamos muita dificuldade da presença do povo na Câmara, a contribuição de vocês é muito importante. Estamos sendo cobrado pelo Ministério Público para entregar o Plano Diretor, até setembro. A questão ambiental é muito importante constar dele, vou acionar a comissão para entrar em contato com o MEP”, afirmou o presidente, com o indicativo de articular uma audiência, espécie de plenária conjunta, online, via Câmara com outros segmentos.

“Foi muito positivo o encontro, a Câmara mostrou-se aberta, inclusive ficaram de nos chamar para discutir Plano Diretor e Mobilidade Urbana”, comentou o coordenador da equipe ambiental do MEP-VR, Fernando Pinto.