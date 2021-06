Dupla de universitários visitam Pedreira da Voldac em Volta Redonda - Divulgação/ MEP-VR

Dupla de universitários visitam Pedreira da Voldac em Volta RedondaDivulgação/ MEP-VR

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 10:49 | Atualizado 17/06/2021 11:24

Volta Redonda - A estudante de Direito (UFF-Aterrado), Gabriela Patrícia e o acadêmico de Engenharia Mecânica (UFF-Vila) Pedro Isaias, conheceram a Pedreira da Voldac, localizada em Volta Redonda. A visita que aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 14, contou com a presença do coordenador do Movimento Ética na Política (MEP-VR), José Maria da Silva, o Zezinho.

A dupla ficou encantada com a beleza cênica, o silêncio e o canto dos pássaros da Pedreira e entorno. O estudante Pedro Isaias comentou sobre o local.

Publicidade

“Ao ver, sentir a beleza, o silêncio, o canto dos pássaros, tenho um sentimento de alegria, e uma incrível de nostalgia, pois lembra-me quando criança, com meus pais passeávamos em lugares assim. Eles valorizavam o ecoturismo. Por outro lado, a gente fica triste ao ver o local não cuidado, com risco de perder espécies da fauna, não ter o acesso facilitado. Contudo, tenho esperança que seja feito alguma coisa. Na UFF têm professores atentos às dimensões socioambientais e humanitárias, também o diretório acadêmico, vou falar com eles, mostrá-los a beleza e importância deste local para nossa cidade”, afirmou Pedro Isaias.

Gabriela Patrícia, pelo fato de ser ex-aluna e conselheira do MEP, também falou sobre a importância do lugar maravilhoso.

Publicidade

“As vezes a gente precisa de deslocar para outras cidades para um passeio diferenciado, no entanto um lugar como este pode transformar-se, em espaços múltiplos, com pequenas trilhas, escalada, rota de pedal, contemplação, pesquisas cientificas e educação ambiental”, defendeu a acadêmica de Direito.

Pedreira da Voldac em Volta Redonda Divulgação/ MEP-VR

Publicidade

Na mesma tarde, "o professor André, especialista na área de perícia ambiental, com cursos de Economia Circular, também professor de matemática e física, fez contato com o MEP-VR para somar nos trabalhos do Movimento”, informou a coordenação.