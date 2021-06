Reunião entre o prefeito Neto e representantes da Appema - Divulgação

Publicado 17/06/2021 12:03

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, recebeu, na tarde desta quarta-feira, dia 16, representantes da Appema (Associação dos Portadores de Parkinson, Esclerose Múltipla e AVC) da cidade. O objetivo do encontro, intermediado pelo vereador Paulinho AP, foi a retomada da parceria entre a prefeitura e a entidade.

Segundo a presidente do grupo, Helenice Soares, que tem Parkinson, a Appema contava há quatro anos, com um espaço cedido pela prefeitura para atendimento ao público da associação. “Em 2017, no início da gestão anterior, tivemos que deixar o local e estamos sem estrutura para receber os associados”, disse, lembrando que seguiram com a assistência domiciliar.

Neto e o assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira, que também participou da reunião, se prontificaram a encontrar um novo espaço para abrigar a Appema. “Vamos achar o local ideal, que deve estar adaptado às necessidades do público assistido pela associação. É obrigação do poder público firmar parceria com as entidades que assistem à população de Volta Redonda, de forma gratuita e especializada. Estes grupos atuam para melhorar a qualidade de vida da população e é justo que, em contrapartida, o poder público contribua com a estrutura para o atendimento”, afirmou o prefeito.

Ainda estavam no gabinete Bruno Silveira, que é membro da Appema, e a advogada Alessandra Pessegueiro, que presta consultoria jurídica, de forma voluntária à associação.



APPEMA

O objetivo da Appema é proporcionar melhor qualidade de vida com acolhida dos portadores de doenças degenerativas, na maioria, pessoas com mais de 60 anos de idade. O diagnóstico pode gerar desesperança e até depressão, por isso, o atendimento passa pela socialização, beneficiando a autoestima pela troca de experiências. A associação conta ainda com grupos de apoio para o portador e os familiares.

Entre as atividades desenvolvidas estão palestras com profissionais de várias especialidades com temas de interesse comum para divulgar informações e orientar os associados e familiares; além de atendimentos de parapsicologia, psicomotricidade, fonoaudiologia e nutrição. Todo atendimento, por conta a pandemia, segue as orientações sanitárias de prevenção à covid-19.