Projeto 'Coluna Reta' de Volta Redonda realiza divulgação e triagem durante este fim de semana

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 15:54

Volta Redonda - O “Coluna Reta” realiza neste fim de semana uma ação de divulgação e captação do público-alvo, em Volta Redonda. O projeto faz a triagem contínua de crianças e adolescentes entre seis e 18 anos para prevenção e diagnóstico precoce da escoliose idiopática. A iniciativa foi lançada pela Prefeitura no mês de Conscientização Mundial da Escoliose, o Junho Verde, e envolve as secretarias de Ação Comunitária (Smac), Saúde (SMS), Esporte e Lazer (Smel) e Educação (SME).

No domingo, dia 20, o ortopedista especialista em coluna, Juliano Coelho, que coordena o projeto, estará na Vila Santa Cecília, em baixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, das 9h às 13h, junto com uma equipe da Smac. No sábado, dia 19, a mesma ação aconteceu no Centro da cidade, na Avenida Amaral Peixoto, próximo ao Viaduto Heitor Leite Franco, das 9h às 13h.

Para chamar atenção da população, o grupo utiliza banners, cartazes e panfletos informativos. O objetivo é conversar com os responsáveis pelas crianças e com os jovens que fazem parte do público alvo do “Coluna Reta” e fazer a captação para aderirem ao projeto.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, explicou que a triagem para o projeto é feita por meio dos CRAS (Centros de Referência da Assistência Social).

“As ações externas vão ampliar a divulgação do ‘Coluna Reta’ que é pioneiro no país. O nosso objetivo é fazer a triagem contínua das crianças e adolescentes entre seis e 18 anos para avaliações periódicas com ortopedista na Policlínica da Cidadania. O agendamento será feito pelos CRAS e vai beneficiar toda população nesta faixa etária”, disse.

Segundo o ortopedista Juliano Coelho, a escoliose é um desvio lateral e rotacional da coluna vertebral que acontece no período do estirão do crescimento, de nove aos 14 anos, sendo mais comum nas meninas. Segunda a Organização Mundial de Saúde (OMS), a escoliose acomete em torno de 4% da população mundial.

“Quando em estágio avançado, causa deformidade estética, falta de ar, limitação para atividades laborais e diversos problemas psicológicos. O ‘Coluna Reta’ quer, justamente, evitar o agravamento do problema. Quanto mais cedo for diagnosticado, mais fácil é o tratamento”, afirmou o médico.

Os CRAS dos bairros Santo Agostinho, Vila Americana, Retiro e Vila Brasília foram os primeiros a realizarem a triagem para o projeto. As crianças e adolescentes que se enquadram no público-alvo iniciam as avaliações na Policlínica da Cidadania na próxima sexta-feira, dia 25.

O próximo passo é ampliar a busca ativa e contínua para além dos CRAS com a capacitação de equipes nas Unidades Básicas de Saúde e também nas secretarias de Esporte e Lazer e Educação.