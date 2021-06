Cras do Retiro foi revitalizado e reinaugurado na sexta-feira, dia 18 - Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 16:11

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) entregou na manhã da última sexta-feira, dia 18, a revitalização do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Jacintho Trombet de Andrade, do bairro Retiro. Atualmente, a unidade tem três mil famílias cadastradas.

O Cras recebeu melhorias e retornou com serviços da assistência social, entre eles: cadastro do CadÚnico, Inscrições do Bolsa Família, oficinas de geração de renda e inclusão produtiva, telecentro com aulas de inclusão digital, grupos de convivência para pessoas de todas as idades e fortalecimento de vínculos familiares.

A cerimônia contou com a presença dos vereadores Paulinho AP, Cacau da Padaria e Halisson Vitorino; da coordenadora Municipal de Juventude, Larissa Garcez; coordenador municipal de Defesa Civil, Rubens Siqueira; coordenador da Subprefeitura, Jorge Ricardo da Silva; Claudia Novaes, que representou o Departamento de Proteção Básica Social (DPBS) da Smac e do filho do homenageado, José Claudio Seatler de Andrade, que discursou emocionado e agradeceu pela manutenção do nome do seu pai na unidade social.

Após a cerimônia, os convidados assistiram a uma palestra do ortopedista Juliano Coelho, idealizador do projeto municipal pioneiro no Brasil “Volta Redonda Coluna Reta”. A iniciativa é dedicada à prevenção e diagnóstico precoce da escoliose idiopática, em crianças e adolescentes entre seis e 18 anos.

Durante a palestra, os moradores foram avisados que haverá um mutirão com consultas gratuitas na Policlínica da Cidadania, no dia 2 de julho, para atender ao público do Retiro.